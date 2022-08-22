Патрушев заявил, что США могут объявить дефолт по внешнему долгу

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что Соединенные Штаты могут объявить дефолт по внешнему долгу. Он подчеркнул, что такое развитие событий вполне реально, ведь госдолг США превысил 30 триллионов долларов.
"С учетом такой динамики есть все основания считать, что в обозримой перспективе у этих стран возникнут проблемы с обслуживанием этого долга. В результате Вашингтон объявит дефолт, как они это уже сделали в отношении обязательств перед Россией", – передает РИА Новости его слова.
Патрушев объяснил, что тогда активы стран в долларах и евро можно будет считать украденными.
Он также добавил, что действия американских властей привели к кризису в Европе. По его словам, все проблемы вызваны санкциями.
Ранее экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что США могут провести перевыпуск долларовых купюр, чтобы попытаться навредить России и дестабилизировать ситуацию в мире. По его мнению, такая мера является последней возможностью Соединенных Штатов повлиять на Москву.
Политик считает, что такие действия могут создать проблемы для граждан, которые хранят сбережения в американской валюте. В этой связи он посоветовал держать средства в рублях.
Страны Запада усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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