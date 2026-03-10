Ослабление рубля зафиксировали в столичных обменниках в последние дни

В московских обменниках корректируют курсы мировых валют. В последние дни там отмечают ослабление рубля. Финансовые аналитики связывают это с решением Минфина приостановить операции с валютой по бюджетному правилу.

Экономический обозреватель Константин Цыганков пояснил, что бюджетное правило определяет стоимость нефти для расчетов, а его изменение поможет пополнить бюджет и снизить дефицит. После объявления Минфина курс доллара достиг отметки 79 рублей.

