Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 07:30

Экономика

Центробанк продлил запрет на снятие наличных в валюте до 9 сентября

Центробанк продлил запрет на снятие наличных в валюте до 9 сентября

Поступления в казну России от налога на доходы по вкладам выросли почти в 3 раза

Аукцион по продаже Рижского вокзала состоится 15 апреля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 марта

Путин провел совещание по ситуации с нефтью в мире

Французский модный дом Dior захотел возобновить работу флагманских магазинов в Москве

Спрос на новостройки в Москве упал вдвое из-за новых правил семейной ипотеки

Москвичи не могут получить заказы из ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке

Жилье возле будущих станций Рублево-Архангельской линии метро подорожало на 38%

Акцизы на сладкие напитки начнут расти в России

Центробанк РФ еще на полгода продлил запрет на снятие наличных в валюте. Ограничения будут действовать до 9 сентября 2026 года. Такое решение принято из-за западных санкций, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

Как пояснил экономический обозреватель Константин Цыганков, снять иностранную валюту сейчас могут только те граждане, чьи счета были открыты до 9 марта 2022 года. Лимит составляет 10 тысяч долларов или евро. При этом получить средства можно только при условии, что раньше этой возможностью не пользовались.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоНаиль ГубаевПолина БрабецКонстантин Цыганков

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Читать
закрыть

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Читать
закрыть

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика