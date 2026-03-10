Центробанк продлил запрет на снятие наличных в валюте до 9 сентября

Центробанк РФ еще на полгода продлил запрет на снятие наличных в валюте. Ограничения будут действовать до 9 сентября 2026 года. Такое решение принято из-за западных санкций, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

Как пояснил экономический обозреватель Константин Цыганков, снять иностранную валюту сейчас могут только те граждане, чьи счета были открыты до 9 марта 2022 года. Лимит составляет 10 тысяч долларов или евро. При этом получить средства можно только при условии, что раньше этой возможностью не пользовались.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.