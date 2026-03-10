10 марта, 07:30Экономика
Аукцион по продаже Рижского вокзала состоится 15 апреля
Аукцион по продаже Рижского вокзала состоится 15 апреля. Информация об этом опубликована на портале "Торги Российской Федерации".
Стоимость двух зданий, одно из которых является историческим, оценивается в 4,9 миллиарда рублей.
Общая площадь строений превышает 7,5 тысячи квадратных метров. Земельный участок площадью 13,5 тысячи квадратных метров будет передан новому собственнику в субаренду.
