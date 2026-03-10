Аукцион по продаже Рижского вокзала состоится 15 апреля. Информация об этом опубликована на портале "Торги Российской Федерации".

Стоимость двух зданий, одно из которых является историческим, оценивается в 4,9 миллиарда рублей.

Общая площадь строений превышает 7,5 тысячи квадратных метров. Земельный участок площадью 13,5 тысячи квадратных метров будет передан новому собственнику в субаренду.

