10 марта, 07:30

Аукцион по продаже Рижского вокзала состоится 15 апреля

Аукцион по продаже Рижского вокзала состоится 15 апреля. Информация об этом опубликована на портале "Торги Российской Федерации".

Стоимость двух зданий, одно из которых является историческим, оценивается в 4,9 миллиарда рублей.

Общая площадь строений превышает 7,5 тысячи квадратных метров. Земельный участок площадью 13,5 тысячи квадратных метров будет передан новому собственнику в субаренду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Наиль Губаев, Полина Брабец

