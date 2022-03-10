Всплеск бронирований начался на сайтах российских агрегатов после приостановки Booking.com. Об этом сообщают участники рынка.

Отмечается, что много заявок поступило как от туристов, так и от отелей, которые решили присоединиться к системам. За первую неделю марта количество бронирований превысило цифры за весь февраль, сообщили представители компании "Туту". Чаще всего гостиницы ищут и бронируют в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Калининграде и Казани. На эти направления приходится порядка 70% спроса.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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