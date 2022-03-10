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экономика

10 марта, 12:45

Всплеск бронирований начался на сайтах российских агрегатов после приостановки Booking.com

экономикатуризмвидеоНикита Гмыза

Всплеск бронирований начался на сайтах российских агрегатов после приостановки Booking.com. Об этом сообщают участники рынка.

Отмечается, что много заявок поступило как от туристов, так и от отелей, которые решили присоединиться к системам. За первую неделю марта количество бронирований превысило цифры за весь февраль, сообщили представители компании "Туту". Чаще всего гостиницы ищут и бронируют в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Калининграде и Казани. На эти направления приходится порядка 70% спроса.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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