Доллар обновил исторический максимум

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара обновил исторический максимум. Такие данные приходят с торгов Московской биржи.

По актуальной информации, курс американской валюты достиг 121 рубля. Курс евро вырос на 1,57% – до 129 рублей.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил рост курсов валют. По его мнению, такая ситуация происходит из-за тревожных информационных потоков, которые ломают экономический анализ.

До этого Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой. С 9 марта по 9 сентября 2022 года все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада.

В свою очередь, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

