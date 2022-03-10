Курс евро достиг 132 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс евро обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Сейчас евро торгуется по 132 рубля.
Ранее стало известно, что курс доллара обновил исторический максимум. Американская валюта оценивалась в 121 рубль.
Кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснял, почему курсы валют растут. По его мнению, такая ситуация происходит из-за тревожных информационных потоков, которые ломают экономический анализ.
До этого Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой. С 9 марта по 9 сентября 2022 года все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада.
В свою очередь, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
Рубль продолжил дешеветь по отношению к доллару и евро
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