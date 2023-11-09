В РФ предложили оформлять налоговый вычет за спортивные занятия на госуслугах

Глава Минспорта Олег Матыцин выступил с предложением оформлять налоговый вычет за спортивные занятия на госуслугах. По его словам, это повысит доступность социальной услуги. Единый перечень организаций можно будет сделать прямо в федеральной системе, с подтверждением данных в налоговой.

На вычет имеют право россияне, которые оплачивают занятия, связанные с физкультурой и спортом. Сумма выплаты должна быть не более 120 тысяч рублей в год, в совокупности с другими начислениями.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.