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09 ноября, 11:15

Экономика

В РФ предложили оформлять налоговый вычет за спортивные занятия на госуслугах

В РФ предложили оформлять налоговый вычет за спортивные занятия на госуслугах

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Глава Минспорта Олег Матыцин выступил с предложением оформлять налоговый вычет за спортивные занятия на госуслугах. По его словам, это повысит доступность социальной услуги. Единый перечень организаций можно будет сделать прямо в федеральной системе, с подтверждением данных в налоговой.

На вычет имеют право россияне, которые оплачивают занятия, связанные с физкультурой и спортом. Сумма выплаты должна быть не более 120 тысяч рублей в год, в совокупности с другими начислениями.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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