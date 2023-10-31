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31 октября, 08:00

Экономика

В Москве в системе "Честный знак" промаркировали почти 25% всех БАД

В Москве в системе "Честный знак" промаркировали почти 25% всех БАД

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В Москве в системе "Честный знак" промаркировали почти четверть всех биологически активных добавок (БАД). Новый порядок вступил в силу с 1 октября.

Система позволяет прослеживать каждую упаковку БАД, начиная с выпуска на производственной линии и заканчивая продажей в аптеке. Так борются с контрафактом, доля которого стала больше из-за повышенного спроса на добавки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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