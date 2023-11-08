Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вторичная недвижимость стала дешевле в России впервые с осени – зимы прошлого года. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По данным федпортала "Мир квартир", за октябрь цена "квадрата" снизилась только в одном из 70 крупных городов РФ, по которым у аналитиков портала есть данные, – Кирове. В остальных стоимость выросла.

Однако риелторы отмечают, что продавцы квартир начали делать скидки. Как подсчитали в компании "Этажи", пик средней цены сделки пришелся на сентябрь – 90 тысяч рублей (в среднем по РФ). В октябре – уже 89,3 тысячи (-0,8%).

По словам гендиректора агентства по недвижимости "Инфинити" Романа Вихлянцева, в Москве спад заметили примерно две недели назад. Объемы ипотеки на вторичном рынке упали на 40%. По его мнению, это неудивительно, ведь ставки стали фактически заградительными.

Он добавил, что Старая Москва пока держится, а в ТиНАО и Подмосковье начались скидки. Эксперт прогнозирует снижение цен примерно на 1,5% в ноябре и еще на столько же в декабре. Скидки небольшие, сказал Вихлянцев, потому что велики инфляционные ожидания у продавцов и покупателей. После Нового года давать прогнозы сложно, подчеркнул он.

Риелтор отметил, что такие тенденции заметны не только в столичном регионе, но и в целом по стране. Однако в регионах, где меньше ипотеки и больше людей с наличными, процессы идут с опозданием по сравнению с Москвой, заключил он.

Замдиректора компании "Этажи" Татьяна Ахметдинова также прокомментировала ситуацию на вторичном рынке. Она считает, что он развернулся в сторону покупателя. Однако количество реальных покупателей снизилось, продавцы ощущают снижение спроса, рассказала она.

Риелтор объяснила, что цену предложения в объявлениях о продаже пока снижают лишь отдельные собственники. При этом наиболее дешевое жилье уходит влет, а более дорогое "зависает" в предложениях о продаже. За счет этого и получается, что формально средняя цена квадратного метра готового жилья за октябрь в среднем по России выросла на 1,2%. При этом на деле, если смотреть реальные цены продаж, она упала на 0,8%, отметила эксперт.

Также компания "Этажи" представила топ российских городов, в которых за месяц больше всего снизилась реальная цена продажи квартир. Данные с учетом октября к сентябрю, с учетом скидок "под покупателя".

Больше всего цены снизились в Перми (-2,2%), Нижнем Новгороде (-1,6%), Казани (-1,3%), Ростове-на-Дону (-1,3%) и Челябинске (-0,4%). В Москве жилье подешевело на 0,3%, в Санкт-Петербурге цена недвижимости осталась без изменений.

Ранее сообщалось, что аналитики подсчитали, во сколько зарплат обходится ремонт квартиры в Москве.

По данным экспертов, москвичам понадобится не менее двух месячных зарплат для капитального ремонта стандартной однокомнатной квартиры в столице. Также за III квартал этого года в Москве значительно увеличился спрос на услуги по ремонту под ключ. Рост составил 156% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом. Сейчас стоимость услуг капремонта в городе в среднем начинается от семи тысяч рублей за квадратный метр.

В Москве растет спрос на малогабаритное жилье