Названа стоимость самой дешевой квартиры в России

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Самой дешевой квартирой в России назвали объект в Воркуте Республики Коми. Однокомнатная квартира площадью 30,6 квадратного метра продается за 100 тысяч рублей, сообщают аналитики сервиса "Домклик".

Квартира находится в кирпичной пятиэтажке 1991 года постройки в пешей доступности от железнодорожного вокзала. Расположена она на четвертом этаже, лифта нет, а перед тем, как въехать квартиру, потенциальному покупателю придется потратиться на ремонт, говорится в сообщении.

"Чуть дороже, за 120 тысяч рублей, можно приобрести квартиру в Ульяновске. "Однушка" (27 квадратных метров) без балкона находится в пятиэтажном доме без лифта, построенном в 1966 году. Скромный метраж кухни компенсируется близостью к скверу. За квадратный метр просят 4 444 рубля при средней цене по городу в 77 671 рубль", – отмечает пресс-служба сервиса "Домклик".

Третье место в списке самых дешевых квартир в России вошла также "однушка" в Троицке Челябинской области – планировка типа "общежитие", первый этаж, стальная входная дверь и пластиковые окна. Площадь жилья – 15 квадратных метров. Такую квартиру продавец выставил за 150 тысяч рублей.

Еще одна квартира с ценой ниже, чем в среднем по городу, выставлена в Воркуте. Это однокомнатная квартира с площадью 28,9 квадратного метра с базовым косметическим ремонтом. Продавец также указывает, что оставит всю мебель и бытовую технику. Стоимость такой квартиры составляет 150 тысяч рублей.

"На пятой строчке – квартира в городе Соколе Вологодской области, на этот раз двухкомнатная. "Двушку" площадью 44,4 квадратного метра предлагают купить всего за 160 тысяч рублей. Стоимость квадратного метра здесь – всего 3 611 рублей при средней цене в 38 834 рубля", – говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что жилье требует капитального ремонта и находится в доме 1930 года постройки, причем на последнем этаже, что чревато протекающей крышей.

Стоимость жилья ниже, чем в среднем по рынку, объясняется экспертами ветхостью дома, отсутствием ремонта или базовых удобств в квартире, очень небольшой площадью жилья, неблагоустроенной придомовой территорией, расположением в "непопулярном" районе города или же стремлением продавца быстрее продать квартиру. Аналитики сервиса "Домклик" отмечают, что в объявлениях есть и варианты дешевле 100 тысяч рублей, но их не учли из-за крайне низкого качества жилья.

Ранее были названы российские мегаполисы с самым дешевым жильем. Самые низкие цены на новостройки зафиксированы в Челябинске (84,5 тысячи рублей), Волгограде (88 тысяч рублей), Самаре (96 тысяч рублей) и Воронеже (97,1 тысячи рублей). Самая высокая стоимость 1 квадратного метра жилья на первичном рынке городов-миллионников в августе 2023 года зафиксирована в Москве – 275,5 тысячи рублей, следом идут Санкт-Петербург (194,2 тысячи рублей за квадратный метр) и Казань (172,6 тысячи рублей).