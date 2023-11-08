00:01Экономика
Аналитики подсчитали, во сколько зарплат обходится ремонт квартиры в Москве
Фото: depositphotos/fpphotobank@gmail.com
Горожанам понадобится не менее двух месячных зарплат для капитального ремонта стандартной однокомнатной квартиры в столице. Об этом говорится в исследовании сервиса "Авито Услуги", которое есть в распоряжении Москвы 24.
Аналитики выяснили, что за третий квартал 2023 года в столице значительно увеличился спрос на услуги по ремонту под ключ. Рост составил 156% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом. Сейчас стоимость услуг капремонта в городе в среднем начинается от 7 000 рублей за квадратный метр.
"Чтобы отремонтировать двухкомнатную квартиру средней площадью 55 квадратных метров, потребуется от 385 000 рублей, или уже от трех месячных зарплат", – сказано в исследовании.
Однако конечная стоимость ремонта главным образом зависит от выбранных материалов черновой и чистовой отделки. Их цена может ощутимо варьироваться.
Ранее были названы столичные районы, где в новостройках продаются самые дешевые квартиры-студии. Речь идет о ценовом порядке от 3,6 до 6,1 миллиона рублей. Приобрести недвижимость по такой стоимости можно в десяти районах города, среди которых в том числе Южное Бутово, Митино, Ховрино и Солнцево.
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