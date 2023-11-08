Аналитики подсчитали, во сколько зарплат обходится ремонт квартиры в Москве

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Горожанам понадобится не менее двух месячных зарплат для капитального ремонта стандартной однокомнатной квартиры в столице. Об этом говорится в исследовании сервиса "Авито Услуги", которое есть в распоряжении Москвы 24.

Аналитики выяснили, что за третий квартал 2023 года в столице значительно увеличился спрос на услуги по ремонту под ключ. Рост составил 156% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом. Сейчас стоимость услуг капремонта в городе в среднем начинается от 7 000 рублей за квадратный метр.





из исследования сервиса "Авито Услуги" Таким образом, в Москве при средней площади однушки в 37 квадратных метров для оплаты услуг мастеров по ремонту потребуется сумма от 259 тысяч рублей, или в среднем от двух месячных зарплат. Согласно данным Мосстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников всех организаций Москвы в январе – июле 2023 года составила 129,5 тысячи рублей.

"Чтобы отремонтировать двухкомнатную квартиру средней площадью 55 квадратных метров, потребуется от 385 000 рублей, или уже от трех месячных зарплат", – сказано в исследовании.

Однако конечная стоимость ремонта главным образом зависит от выбранных материалов черновой и чистовой отделки. Их цена может ощутимо варьироваться.

Ранее были названы столичные районы, где в новостройках продаются самые дешевые квартиры-студии. Речь идет о ценовом порядке от 3,6 до 6,1 миллиона рублей. Приобрести недвижимость по такой стоимости можно в десяти районах города, среди которых в том числе Южное Бутово, Митино, Ховрино и Солнцево.

