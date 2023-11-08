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Экономика

Аналитики подсчитали, во сколько зарплат обходится ремонт квартиры в Москве

Фото: depositphotos/fpphotobank@gmail.com

Горожанам понадобится не менее двух месячных зарплат для капитального ремонта стандартной однокомнатной квартиры в столице. Об этом говорится в исследовании сервиса "Авито Услуги", которое есть в распоряжении Москвы 24.

Аналитики выяснили, что за третий квартал 2023 года в столице значительно увеличился спрос на услуги по ремонту под ключ. Рост составил 156% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом. Сейчас стоимость услуг капремонта в городе в среднем начинается от 7 000 рублей за квадратный метр.

Таким образом, в Москве при средней площади однушки в 37 квадратных метров для оплаты услуг мастеров по ремонту потребуется сумма от 259 тысяч рублей, или в среднем от двух месячных зарплат. Согласно данным Мосстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников всех организаций Москвы в январе – июле 2023 года составила 129,5 тысячи рублей.
из исследования сервиса "Авито Услуги"

"Чтобы отремонтировать двухкомнатную квартиру средней площадью 55 квадратных метров, потребуется от 385 000 рублей, или уже от трех месячных зарплат", – сказано в исследовании.

Однако конечная стоимость ремонта главным образом зависит от выбранных материалов черновой и чистовой отделки. Их цена может ощутимо варьироваться.

Ранее были названы столичные районы, где в новостройках продаются самые дешевые квартиры-студии. Речь идет о ценовом порядке от 3,6 до 6,1 миллиона рублей. Приобрести недвижимость по такой стоимости можно в десяти районах города, среди которых в том числе Южное Бутово, Митино, Ховрино и Солнцево.

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