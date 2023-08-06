Аналитики назвали районы Москвы с самыми дешевыми студиями

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Самые дешевые квартиры-студии в новых домах Москвы продаются в пределах от 3,6 до 6,1 миллиона рублей. Их можно приобрести в 10 районах Москвы, например, в Косино-Ухтомском, Юном Бутове и других районах. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на аналитиков "НДВ Супермаркет Недвижимости".

Аналитики отметили, что на первичном рынке недвижимости в данный момент продается порядка 5,1 студий, они находятся в пределах Москвы.

Купить квартиру по минимальной стоимости можно в районе Косино-Ухомском, там она будет стоить 3,6 миллиона рублей, 5 миллионов рублей москвичи отдадут за студию в Южном Бутове, в Крпуково квартира обойдется в 5,1 миллиона рублей, добавили они.

Аналитики советуют обратить внимание на Люблино, где стоимость квартиры-студии составит порядка 5,3 миллиона рублей, в Северном Медведкове граждане заплатят 5,6 миллиона рублей, в Митино – 5,7 миллиона рублей, а в Алтуфьевском районе – 5,8 миллиона рублей.

Также студию можно приобрести в Ховрино за 5,9 миллиона рублей, в Очаково-Матвеевском за 6 миллионов рублей и Солнцево за 6,1 миллиона рублей, отметили эксперты.

По сравнению с предыдущим годом количество студий в столице выросло на 17,5%, студий с долей появилось на 21,5% больше, они заняли второе место по предложению на рынке. На первом месте находятся евродвушки – 28,1%, на третьем месте расположились евротрешки с долей в 20,1%, сообщили аналитики.

По их словам, по итогам июля 2023 года средняя стоимость студий в комфорт-классе составила 7,9 миллиона рублей, а средняя площадь студий сократилась на 5,1%, достигнув 23,2 квадратных метров.

Ранее аналитики рассказали, что самая большая квартира в России оказалась в 94 раза больше самой маленькой. Отмечалось, что площадь самой большой квартиры, выставленной на продажу, составляет 940,6 квадратного метра. Она расположена в Москве, на Мосфильмовской улице, и стоит 1,35 миллиарда рублей.

Площадь самой маленькой квартиры составляет 10 квадратных метров. В ней есть кухня с холодильником, плитой, микроволновкой и вытяжкой. На втором уровне квартиры располагается спальня с удобствами. Стоимость жилплощади оценили в 3,1 миллиона рублей.



Аналитики назвали 10 районов Москвы с самыми дешевыми квартирами-студиями