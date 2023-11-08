Стоимость оформления загранпаспорта в России может вырасти на 20%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стоимость государственной пошлины на выдачу загранпаспорта может вырасти на 20%. Об этом пишет "Интерфакс".

Правительство России планирует индексировать госпошлину с 1 января 2024 года. Сейчас платеж составляет 5 000 рублей, а предлагается его повышение до 6 000 рублей. Также увеличится стоимость заграничного паспорта нового поколения для россиян младше 14 лет – с 2 500 до 3 000 рублей.

Вырастут тарифы и для иностранных граждан. Планируется, что пошлина для выдачи вида на жительство вырастет с 5 000 до 6 000 рублей, регистрации по месту жительства – с 350 до 420 рублей, а выдачи разрешения на временное проживание составит 1 920 рублей вместо 1 600 рублей.

Стоимость разрешения на привлечение и использование иностранных работников вырастет с 10 000 до 12 000 рублей за каждого человека. Уточняется, что соответствующие поправки были внесены ко второму чтению законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс РФ.



Ранее МИД России предложил провести индексацию сборов за консульские услуги, которые оказываются россиянам за рубежом. В частности, предлагается повысить стоимость оформления обычного загранпаспорта сроком на 5 лет с 30 до 35 долларов США, а биометрического сроком на 10 лет – с 80 до 90 долларов США.

Также вырастет цена за оформление паспорта гражданам до 14 лет: с 10 до 15 долларов – за обычный паспорт и с 40 до 50 долларов – за биометрический. Размер действующих ставок сборов не индексировался с момента их утверждения в 2010 году.

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