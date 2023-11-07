Подпавшую под санкции СПБ Биржу возглавит Евгений Сердюков

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Глава СПБ Биржи Роман Горюнов передаст свой пост первому заместителю организации Евгению Сердюкову. Также он планирует выйти из совета директоров из-за введенных США санкций в отношении компании, сообщается на сайте Биржи.

"Сердюков продолжит работу с контрагентами по установлению порядка действий в условиях санкций. Главная и первоочередная задача СПБ Биржи – обеспечить доступ инвесторам к активам", – заявили в пресс-службе.

Сам первый заместитель организации сообщил, что биржа имеет устойчивость к внештатным ситуациям и достаточный уровень капитала. Кроме того, он подчеркнул, что команда СПБ обладает значительным опытом по развитию бизнеса в условиях неопределенности на финансовом рынке.

При этом Сердюков добавил, что после решения текущей задачи организация будет воплощать новую стратегию развития, в рамках которой сделает акцент на торгах инвестиционными инструментами с расчетами в рублях, а также сохранит проекты на финансовом рынке России.

Горюнов был главой СПБ Биржи последние два года. До него этот пост на протяжении девяти лет занимал Сердюков.

2 ноября OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за санкции) включило СПБ Биржу в санкционный список. Из-за этого торговая площадка решила приостановить торги иностранными бумагами.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в России появится СБП для переводов ценных бумаг от одного брокера к другому. Председатель правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктор Жидков заявил, что с помощью нововведения будет решена проблема переводов активов физлиц, процесс перевода будет занимать лишь несколько часов, а не дней, и станет дешевле.

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