Гражданам РФ с невыплаченными потребительскими кредитами могут отказать в ипотеке. Центробанк собирается обсудить с участниками рынка подходы к оценке заемщиков. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на ЦБ РФ.

Речь идет о гражданах, которые берут кредит для оплаты первоначального взноса по ипотеке и стараются внести максимально возможную сумму, чтобы получить более выгодные условия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.