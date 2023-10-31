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31 октября, 07:30

Общество

Гражданам РФ с невыплаченными потребительскими кредитами могут отказать в ипотеке

Гражданам РФ с невыплаченными потребительскими кредитами могут отказать в ипотеке

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Российские банки могут поменять условия по депозитам после решения ЦБ РФ

Гражданам РФ с невыплаченными потребительскими кредитами могут отказать в ипотеке. Центробанк собирается обсудить с участниками рынка подходы к оценке заемщиков. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на ЦБ РФ.

Речь идет о гражданах, которые берут кредит для оплаты первоначального взноса по ипотеке и стараются внести максимально возможную сумму, чтобы получить более выгодные условия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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