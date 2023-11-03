Минфин заявил о снижении объема ФНБ на 107 млрд рублей за октябрь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) по итогам октября сократился на 107,106 миллиарда рублей, однако в долларовом выражении вырос на 5,119 миллиарда. Соответствующий отчет был опубликован на сайте Минфина РФ.

По данным на 1 ноября, объем ФНБ оценивался в 13,541 триллиона рублей, 6,938 триллиона из которых – средства на счетах в Центробанке РФ.

В сравнении с сентябрем объем рублей в структуре ФНБ на счетах ЦБ упал с 395,9 до 261,8 миллиона, евро – с 4,07 до 3,67 миллиарда. Вложения в золоте и юанях при этом остались прежними – 508,2 тонны и 279,7 миллиарда соответственно.

Таким образом, рост ФНБ в долларовом выражении говорит об укреплении рубля, однако отдельные активы в иностранной валюте свидетельствуют о продолжении сокращения.

До этого финансовый аналитик Александр Разуваев спрогнозировал доллар на уровне 80 рублей к президентским выборам в марте 2024 года. Сложившаяся ситуация, по его мнению, говорит о дальнейшем укреплении национальной валюты. Однако исключать рост инфляции эксперт не стал.



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