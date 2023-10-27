Аналитик объяснил решение ЦБ о подъеме ключевой ставки до 15%

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Денежно-кредитная политика ужесточилась, чтобы в 2024 году инфляция вернулась к 4%. Об этом заявил директор рынков РФ и СНГ fäm Properties Валерий Тумин, сообщает RT.

По словам эксперта, повышение ключевой ставки стоило ожидать. Сейчас инфляция на конец 2023 года прогнозируется в районе 6–8%, по итогам следующего года ЦБ планирует вернуться к показателям в 4%. Чтобы этого достичь, нужно ужесточить денежно-кредитную политику, объяснил он.

Также в беседе с "Газетой.ру" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин спрогнозировал резкое укрепление курса рубля после повышения ключевой ставки.

Он считает, что эффект от повышения отражается на рубле с временным лагом в 1–1,5 месяца, когда удорожание кредитования постепенно сжимает спрос, включая на импорт. Также это фактор умеренной поддержки национальной валюты, продолжил он. По его мнению, монетарная жесткость увеличивает шансы на то, что курс доллара будет среднесрочно тяготеть к 90 рублям.

В заключение эксперт отметил, что более значимыми для позиций курса рубля остаются цены на энергоносители, состояние счета текущих операций и эффект от регуляторных правил, в частности нормативов по продаже валютной выручки для экспортеров. Локально поддержка идет со стороны налогового периода, резюмировал Бахтин.

27 октября Центральный Банк России поднял ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 15% годовых. Это стало максимумом с начала мая прошлого года.

Свое решение ЦБ объяснил нынешним инфляционным давлением, которое значительно усилилось и сложилось выше ожиданий регулятора.

Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 15%