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24 октября, 18:15

Экономика

Экономист спрогнозировал повышение ключевой ставки минимум на 1%

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России поднимет ключевую ставку минимум на 1%, считает экономист Алексей Бобровский. Его слова приводит радиостанция "Комсомольская правда".

"Пока все комментарии ЦБ сводятся к тому, что нужно бороться с инфляционными рисками. А других способов они то ли не знают, то ли не видят и ставку, скорее всего, поднимут", – высказался он.

Крупные российские банки тоже ожидают, что Центробанк еще раз повысит ключевую ставку по итогам заседания 27 октября. Девять кредитных организаций считают, что произойдет увеличение ставки до 14%.

Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин заявил, что денежный рынок уже подготовился к повышению и заложил в котировки предполагаемый рост.

15 сентября Центробанк повысил ключевую ставку до 13%. Регулятор объяснил это решение сохраняющимся высоким инфляционным давлением на экономику РФ.

ЦБ может поднять ключевую ставку до 14% – СМИ

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