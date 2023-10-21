Российские банки ожидают повышения ключевой ставки ЦБ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Крупные российские банки ожидают, что Центробанк еще раз повысит ключевую ставку по итогам заседания 27 октября. Об этом сообщает газета "Известия".

Газета опросила представителей 12 банков. Базовым сценарием для девяти из них является увеличение ставки до 14%. Два банка предполагают увеличение ключевой ставки на 1 – 2 процентных пункта – до 14 до 15% и один банк ожидает увеличения сразу до 15%.

Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин заявил, что денежный рынок уже подготовился к повышению ключевой ставки и заложил в котировки рост до 14%.

Эксперты ожидают, что ЦБ постарается сделать все возможное, чтобы вернуть инфляцию к таргету в 4%, так как она превышает этот уровень уже по итогам четвертого года подряд. На данный момент одним из важным факторов инфляции стал курс рубля, так как его падение переносится в стоимость товаров и услуг. По мнению аналитиков, повышение ставки на 1 – 2 процентных пункта не окажет моментального влияния на курс национальной валюты, но будет способствовать укреплению рубля в будущем.

15 сентября Центробанк повысил ключевую ставку до 13%. Регулятор объяснил это решение сохраняющимся высоким инфляционным давлением на экономику РФ. До этого ЦБ повышал ключевую ставку 15 августа – с 8,5 до 12% годовых.

До этого стало известно, что займовые обязательства банков перед ЦБ 12 октября выросли до 6,98 триллиона рублей, 13 октября – достигли 7,14 триллиона рублей, 17-го числа они снизились до 3,27 триллиона рублей. Эксперты подобное также объяснили прогнозированием банками повышения ключевой ставки.



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