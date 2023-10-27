Курс евро упал ниже 98 рублей впервые с 5 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс евро опустился ниже 98 рублей впервые с 5 июля, следует из данных торгов Московской биржи.

На 13:50 по московскому времени евро снизился на 1,63%, до 97,97 рубля. К 13:52 валюта ускорила падение и остановилась на уровне 97,82 рубля.

Параллельно доллар упал 1,49%, до 92,58 рубля. В свою очередь, китайский юань остановился на отметке в 12,611 рубля, потеряв 1,28%.

27 октября российский Центробанк поднял ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 15% годовых. Это стало максимумом с начала мая прошлого года. Свое решение регулятор объяснил инфляционным давлением, которое усилилось и сложилось выше ожиданий Банка РФ.

Аналитики в основном ожидали, что регулятор в ходе заседания повысит ставку на 1 процентный пункт, до 14% годовых. Прогнозы были также обусловлены разогнавшейся инфляции.

ЦБ может поднять ключевую ставку до 14% – СМИ