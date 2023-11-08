Объем выдачи ипотеки на российском рынке в октябре упал на 20% – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Объем выдачи ипотеки в России в октябре 2023 года упал на 19,41% по сравнению с сентябрем. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на исследование агентства Frank RG.

По предварительным данным аналитиков, общий объем ипотечных кредитов в прошлом месяце составил 775,6 миллиарда рублей. Этот показатель выше на 71,7% аналогичного значения октября 2022 года.

Снижение объема эксперты связывают с увеличением первоначального взноса до 20%. Также ранее Центробанк РФ заявил, что рынок ипотеки растет слишком высокими темпами, что и стало причиной повышения ключевой ставки до 15% и других регуляторных ограничений.

Ранее аналитики выяснили, что впервые с осени – зимы 2022 года в России подешевела вторичная недвижимость. За октябрь цена квадратного метра упала лишь в одном крупном городе из 70 рассмотренных – в Кирове.

Однако риелторы говорят, что продавцы квартир начали делать скидки. Эксперты прогнозируют снижение цен примерно на 1,5% в ноябре и еще на столько же в декабре. Реальная цена продажи квартир в Москве по отношению октября к сентябрю упала на 0,3%.

До этого почетный член Российской гильдии риелторов Олег Самойлов призвал россиян отложить покупку вторичного жилья как минимум до 2024 года. Эксперт отметил, что цены на такое жилье в стране так и не опустились на фоне сократившегося спроса. При этом ипотека значительно повысилась в цене.

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