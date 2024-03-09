Вина из Крыма и Краснодарского края могут подорожать на треть

Российские вина могут подорожать на треть. В основном это коснется напитков стоимостью 500–600 рублей, сообщают СМИ. Цены могут вырасти из-за того, что Ассоциация виноградарей и виноделов предложила повысить пошлины на иностранное вино. Их хотят увеличить с 20% до 200%, чтобы "защитить российский рынок". При этом виноделы из Крыма и Краснодарского края еще закупают в других странах много сырья и техники – в ответ на изменение пошлины их стоимость тоже могут поднять.

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