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09 марта, 13:30

Экономика

Вина из Крыма и Краснодарского края могут подорожать на треть

Вина из Крыма и Краснодарского края могут подорожать на треть

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Российские вина могут подорожать на треть. В основном это коснется напитков стоимостью 500–600 рублей, сообщают СМИ. Цены могут вырасти из-за того, что Ассоциация виноградарей и виноделов предложила повысить пошлины на иностранное вино. Их хотят увеличить с 20% до 200%, чтобы "защитить российский рынок". При этом виноделы из Крыма и Краснодарского края еще закупают в других странах много сырья и техники – в ответ на изменение пошлины их стоимость тоже могут поднять.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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