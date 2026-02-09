Россияне стали брать меньше кредитов. Цифры можно сопоставить с 2023 годом. При этом средняя сумма задолженности достигла рекорда – более миллиона рублей на клиента.

По словам экономического обозревателя Константина Цыганкова, выдача кредитов серьезно замедлилась еще в конце 2025 года. Одной из причин, по его мнению, стали новые требования Центробанка РФ, направленные на снижение объемов кредитной нагрузки на население.

