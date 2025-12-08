Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 декабря, 11:45

Экономика

Центробанк обяжет банки привязывать счета клиентов к ИНН

Центробанк обяжет банки привязывать счета клиентов к ИНН

"Деньги 24": Центробанк РФ снял ограничения на перевод валюты за рубеж с 8 декабря

В РФ онлайн-площадки стали активнее продвигать свои банковские продукты

Столичные производители увеличили выпуск игрушек на 5% за 10 месяцев

Кондитерский холдинг Москвы отправит сладости в более чем 45 стран

Компании "Технополиса "Москва" инвестировали 110 млрд рублей в микроэлектронику

"Новости дня": Московский центр фотоники открылся в Зеленограде

Собянин: в Москве открыто уникальное производство фотонных интегральных схем

Собянин открыл в Москве первое в России производство фотонных интегральных схем

"Деньги 24": ЦБ снимет лимиты на переводы за рубеж с 8 декабря

Центробанк России планирует обязать кредитные организации привязывать банковские счета граждан к их идентификационному номеру налогоплательщика (ИНН). Как сообщил финансовый регулятор, эта мера направлена на борьбу с дропперством.

Новая система станет основой для платформы "Антидроп", запуск которой запланирован на 2027 год. В этой платформе идентификация клиентов банков будет осуществляться именно по ИНН. Кредитные организации уже поддержали инициативу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоИван Евдокимов

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

Как добиться наказания для шумных соседей?

Существуют нормативы по шуму, закон о тишине и статья о защите прав собственника от нарушений

Нужно зафиксировать время и характер звука, а также записать свидетелей

Читать
закрыть

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика