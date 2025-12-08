Центробанк обяжет банки привязывать счета клиентов к ИНН

Центробанк России планирует обязать кредитные организации привязывать банковские счета граждан к их идентификационному номеру налогоплательщика (ИНН). Как сообщил финансовый регулятор, эта мера направлена на борьбу с дропперством.

Новая система станет основой для платформы "Антидроп", запуск которой запланирован на 2027 год. В этой платформе идентификация клиентов банков будет осуществляться именно по ИНН. Кредитные организации уже поддержали инициативу.

