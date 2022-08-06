Минпромторг разрешил параллельный импорт парфюмерии и косметики ряда брендов

Минпромторг разрешил параллельный импорт парфюмерии и косметики нескольких западных брендов. Ряд компаний и производителей ранее покинули российский рынок.

Что теперь появится на прилавках, сколько эта косметика будет стоить и как защититься от контрафанта? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.