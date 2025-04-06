В Турции стало доступно расплачиваться по QR-коду из российских банков

Российские туристы теперь могут оплачивать покупки в Турции по QR-коду прямо со своего телефона. Для этого не требуется открывать иностранный счет – достаточно установить банковское приложение и отсканировать код на кассе. Деньги списываются с рублевого счета с конвертацией в лиры.

Эксперты напоминают: оплата возможна только при стабильном интернет-соединении, поэтому перед поездкой стоит подумать о мобильной связи. Также советуют не полагаться только на QR-код и взять с собой наличные или альтернативные способы оплаты.

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