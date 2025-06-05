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05 июня, 08:00

Экономика

В России появились уникальные идентификаторы для объектов долевого строительства

В России появились уникальные идентификаторы для объектов долевого строительства

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В Единой информационной системе жилищного строительства внедрили идентификатор для квартир, машино-мест, апартаментов и кладовых, находящихся в долевом строительстве. Теперь у каждого объекта есть уникальный номер, который позволяет быстро проверить его характеристики.

С помощью идентификатора любой гражданин сможет сравнить данные из договора с информацией из официального источника. Это упростит анализ условий покупки, особенно при оформлении ипотеки. Нововведение также поможет отслеживать изменения цен на маркетплейсах и снизит риски мошенничества, повысив доверие к рынку недвижимости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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