Новости мира: Япония запретила 164 вида товаров для ввоза в Россию

Япония запретила 164 вида товаров для ввоза в Россию, в их числе – автомобильные моторные масла, аккумуляторы и электроинструменты. Под запрет также попали поставки фотооборудования, а еще яхты, прогулочные и спортивные суда.

В Лос-Анджелесе воры вынесли из денежного хранилища 30 миллионов долларов – это ограбление стало крупнейшим в истории города. Грабители проникли в помещение канадской компании, которая занимается инкассаторской деятельностью. Там хранились наличные с предприятий всего региона. Преступники пытались пробить боковую стену здания, однако в итоге проделали отверстие в крыше, причем сигнализация не сработала.

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