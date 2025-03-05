05 марта, 19:15Экономика
Центробанк предложил ввести лимит на количество банковских карт
Центральный банк России рассматривает возможность ограничения количества карт, которые можно оформить на одного человека. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на совещании с членами правительства.
Предлагается установить лимит до пяти карт в одном банке и до 20 карт в нескольких банках. Это поможет бороться с так называемыми дропперами – посредниками, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать похищенные деньги.
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