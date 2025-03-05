Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

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05 марта, 19:15

Экономика

Центробанк предложил ввести лимит на количество банковских карт

Центробанк предложил ввести лимит на количество банковских карт

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Центральный банк России рассматривает возможность ограничения количества карт, которые можно оформить на одного человека. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на совещании с членами правительства.

Предлагается установить лимит до пяти карт в одном банке и до 20 карт в нескольких банках. Это поможет бороться с так называемыми дропперами – посредниками, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать похищенные деньги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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