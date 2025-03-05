Центробанк предложил ввести лимит на количество банковских карт

Центральный банк России рассматривает возможность ограничения количества карт, которые можно оформить на одного человека. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на совещании с членами правительства.

Предлагается установить лимит до пяти карт в одном банке и до 20 карт в нескольких банках. Это поможет бороться с так называемыми дропперами – посредниками, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать похищенные деньги.

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