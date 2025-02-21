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21 февраля, 06:30

Общество

Россияне смогут проверить количество оформленных сим-карт на портале "Госуслуги"

Россияне смогут проверить количество оформленных сим-карт на портале "Госуслуги"

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С 1 апреля на портале "Госуслуги" появится возможность проверить количество оформленных сим-карт. Пользователи смогут ознакомиться с полным списком заключенных договоров с операторами связи.

Также с 1 апреля вводится ограничение на количество сим-карт: россияне смогут оформить не более 20 номеров, а иностранцы – не более 10, включая корпоративные. Нововведение направлено на борьбу с мошенниками и "серыми" сим-картами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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