Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Период предупреждения в Москве действует до 22:00 21 февраля. Для Московской области аналогичное предупреждение продлится до 21:00 того же дня.

Ранее синоптики исключили лыжный сезон в столичном регионе, так как снег неплотный, а толщина снежного покрова небольшая. 19 февраля на территории московских парков не фиксировали сугробы выше 5 сантиметров.

Кроме того, в начале марта столбики термометров поднимутся до 4 градусов тепла, отмечала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. Существенных осадков в первых числа марта также не ожидается.

Таким образом, метеорологическая весна может наступить уже 8 марта, добавляла она. К этому моменту снег в Москве может полностью растаять.

