20 февраля, 15:35Общество
Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице из-за гололедицы
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Период предупреждения в Москве действует до 22:00 21 февраля. Для Московской области аналогичное предупреждение продлится до 21:00 того же дня.
Ранее синоптики исключили лыжный сезон в столичном регионе, так как снег неплотный, а толщина снежного покрова небольшая. 19 февраля на территории московских парков не фиксировали сугробы выше 5 сантиметров.
Кроме того, в начале марта столбики термометров поднимутся до 4 градусов тепла, отмечала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. Существенных осадков в первых числа марта также не ожидается.
Таким образом, метеорологическая весна может наступить уже 8 марта, добавляла она. К этому моменту снег в Москве может полностью растаять.