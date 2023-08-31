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31 августа, 07:15

Общество

Жителей столицы предупредили о новой схеме телефонных мошенников с SIM-картой

Жителей столицы предупредили о новой схеме телефонных мошенников с SIM-картой

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Жителей столицы предупредили о новой схеме телефонных мошенников. Злоумышленники представляются сотрудниками сотовых операторов и говорят, что у абонента закончился срок действия SIM-карты. Для ее продления просят указать код из SMS.

Если код появится у мошенников, то они впоследствии получают доступ к личному кабинету в приложении банка, который использует человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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