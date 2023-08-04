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Экономика

Во Вьетнаме начали принимать карты платежной системы "Мир"

Во Вьетнаме начали принимать карты платежной системы "Мир"

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Во Вьетнаме начали принимать карты "Мир". Пока с этой платежной системой работают несколько банков, тем не менее уже действует сеть банкоматов, где можно получить наличные.

На данный момент карты "Мир", помимо части стран ближнего зарубежья, принимают в Венесуэле, Южной Корее, на Кубе и частично в Таиланде. Кроме того, заинтересованность выражали Индонезия, Мьянма, Египет Индия, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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