Пожар на производстве аккумуляторов в Воскресенске локализовали

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Возгорание на производстве кислородных аккумуляторов в Воскресенском округе Подмосковья локализовали. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Малкин.

"Локализован пожар, который сегодня произошел по адресу улица Московская, 32Е, кислородно-аккумуляторный склад. Благодарю все службы за слаженную работу", – написал он в своем телеграм-канале.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД), к тушению пожара привлекли пожарный поезд. В его цистернах 122 тонны воды и 4,5 тонны пенообразователя.

Сейчас площадь возгорания составляет 400 квадратных метров. С места происшествия эвакуировали семь человек, однако ни одного пострадавшего нет. Прибывшие на место спасатели присвоили пожару второй ранг сложности.

"По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил противопожарной безопасности при производстве работ", – сообщил Малкин.

Кроме того, для оценки экологической ситуации на место происшествия выехала лаборатория ГКУ "Мособлэкомониторинг".

О пожаре на складе стало известно около 14:30 по московскому времени. Первичная площадь возгорания составляла 200 квадратных метров. Позже огонь распространился на 400 квадратных метрах, а в цеху обрушилась крыша.

К тушению пожара привлекли легкомоторный самолет Як-18Т. Помимо этого, в ликвидации огня были задействованы 86 спасателей.



Цех по производству кислородных аккумуляторов загорелся в подмосковном Воскресенске