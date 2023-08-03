09:20Происшествия
Пожар на складе в Краснодаре полностью потушили
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожарным удалось справиться с огнем, который охватил склад на Уральской улице в Краснодаре. Главное управление МЧС Кубани рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.
В борьбе с огнем были задействованы 80 человек и 23 единицы специальной техники.
"В 08:28 полная ликвидация пожара. Тушение осложнялось высокой горючей загрузкой", – говорится в публикации.
В результате происшествия никто не пострадал.
О пожаре в складских помещениях стало известно в 21:14 2 августа. Позднее пожар удалось локализовать на площади в 400 "квадратов".
До этого пожар произошел в здании завода счетно-аналитических машин на Нижней Красносельской улице в Москве. Его ликвидировали на площади 30 квадратных метров.
Здание загорелось на Нижней Красносельской улице Москвы
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