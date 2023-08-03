Пожар на складе в Краснодаре полностью потушили

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарным удалось справиться с огнем, который охватил склад на Уральской улице в Краснодаре. Главное управление МЧС Кубани рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

В борьбе с огнем были задействованы 80 человек и 23 единицы специальной техники.

"В 08:28 полная ликвидация пожара. Тушение осложнялось высокой горючей загрузкой", – говорится в публикации.

В результате происшествия никто не пострадал.

О пожаре в складских помещениях стало известно в 21:14 2 августа. Позднее пожар удалось локализовать на площади в 400 "квадратов".

До этого пожар произошел в здании завода счетно-аналитических машин на Нижней Красносельской улице в Москве. Его ликвидировали на площади 30 квадратных метров.



Здание загорелось на Нижней Красносельской улице Москвы