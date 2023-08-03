В Краснодаре загорелся склад на площади 400 квадратных метров

Фото: МЧС России

Складские помещения загорелись в Краснодаре на Уральской улице, пожар был локализован на площади в 400 квадратных метров. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В 21:14 2 августа поступило сообщение о пожаре, по адресу город Краснодар, улица Уральская. В 21:19 по прибытии к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло возгорание в складском помещении", – указано в сообщении.

Для тушения пожара были привлечены 80 человек личного состава и 23 единицы техники. В МЧС сообщают, что тушение осложнялось высокой горючей загрузкой.

При пожаре никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что огонь вспыхнул в здании завода счетно-аналитических машин на Нижней Красносельской улице в Москве. Его ликвидировали на площади 30 "квадратов".

До этого три ангара предприятия по производству шин загорелись в подмосковных Люберцах. Пожар удалось потушить на площади 1,3 тысячи квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.

Пожар на строительной базе в Люберцах удалось локализовать