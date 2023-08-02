Курс доллара превысил 93 рубля впервые с 6 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 93 рубля впервые с 6 июля 2023 года. Это следует из данных торговой площадки.

Согласно данным биржи на 12:59 по московскому времени, доллар достиг 93,06 рубля за единицу, прибавив в цене 0,8%. Позже американская валюта торговалась по 93,16 рубля (+0,9%). Евро между тем поднялся до 102,2 рубля (+1,02%), юань достиг 12,96 рубля (+0,97%). Позже курс юаня превысил 13 рублей впервые с апреля 2022 года.

Ранее на Мосбирже было зафиксировано повышение стоимости евро. Иностранная валюта выросла в цене до 102,015 рубля. При этом доллар в ходе торгов удерживался на отметке в 92,88 рубля.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, ранее комментируя валютные показатели, заявлял, что в ближайшее время стоимость доллара продолжит держаться на уровне 90 рублей за единицу. Ситуация, по его словам, остается стабильной. Особых скачков в стоимости американской валюты, вероятнее всего, не будет, предположил он.



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