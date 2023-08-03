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17:45

Общество

Женщина-машинист вышла на работу на Некрасовской линии метро

Женщина-машинист вышла на работу на Некрасовской линии метро

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Женщины-машинисты работают уже на двух линиях метро Москвы – на Некрасовской и Филевской. Дело в том, что раньше эта профессия входила в перечень вредных и опасных рабочих специальностей, поэтому женщин не принимали. Однако технологии изменились.

На данный момент в должности машиниста или помощника машиниста – 60 женщин. Также известно, что еще около 50 обучаются в корпоративном университете по этой профессии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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