В ГУМ переименовали бывший магазин Levi's. Теперь он называется "Джинса".

Продавцы уверяют, что магазин в ГУМ не является старым Levi's. По их словам, в магазине и ассортимент другой, и вскоре там появятся новые бренды. Пока там можно приобрести джинсы и футболки Levi's, но после распродажи новых товаров этого бренда завозить не будут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

