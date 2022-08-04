Аналитики заявили, что в РФ может резко подорожать электроника из Тайваня

Электроника из Тайваня может резко подорожать в России. Такое мнение высказали аналитики. По их словам, на это может оказать влияние политический кризис, который вызван визитом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Продавцы электроники не разделяют поставки из Китая и Тайваня. По их словам это "одно и то же". При этом на некоторых продукциях страной производителем значится Китай, однако сам бренд принадлежит Тайваню. Продавцы пояснили, что зачастую фирмы делают электронику совместно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

