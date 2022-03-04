В столице изменились цены на цветы

Телеканал Москва 24 в преддверии Международного женского дня следит, как меняется стоимость цветов в Москве.

Розы подорожали за сутки на пять рублей. Теперь они стоят 75 рублей за штуку. Тюльпаны, наоборот, подешевели – 60 рублей за один цветок. Мимоза тоже стала дороже – 2 000 рублей за упаковку.

Тюльпаны обычно привозят из Нидерландов и Краснодара. Есть в столице и поставки из области, там собственные теплицы. Мимозу привозят из Италии и Абхазии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.