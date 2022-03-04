Курс евро обновил исторический максимум

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс евро поднялся выше 125 рублей, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.
К 10:06 по московскому времени курс евро поднялся на 7,12%, до 125,96 рубля. При этом курс доллара находился на уровне 115 рублей, прибавив 8,48%.
По данным на 10:00 по московскому времени, евро достиг 125 рублей, а доллар – 112,33 рубля.
Ранее стало известно, что Центробанк России снизил комиссию для физических лиц при покупке валюты через брокеров с 30 до 12% от суммы операции. Для юридических лиц регулятор установил аналогичную комиссию.
Как пояснили в регуляторе, решение было принято для выравнивания конкурентных условий на рынке и поддержания финансовой стабильности.
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