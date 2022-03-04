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общество

12:43

В Минздраве заявили о задержках в поставках лекарств в Россию

экономикамедицинаобщество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель главы Минздрава России Виктор Фисенко заявил, что на фармрынке наблюдаются отдельные сигналы о задержках в поставках ряда лекарств.

"Но это не отказ завода, это из-за транспортных и логистических проблем может быть увеличено время и стоимость доставки", – приводит слова Фисенко РИА Новости.

Он уточнил, что сегодня у России есть контракты на закупку лекарств на 2–3 года. Кроме того, на ряд препаратов, в том числе импортных, созданы запасы. В России также есть полный ассортимент лекарств из перечня высокозатратных нозологий.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщали, что ретейлеры "Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" ограничат свои наценки на продукты на уровне 5%.

Торговые сети примут на себя обязательства по минимизации наценок на молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи так называемого "борщевого набора" (капуста, картофель, свекла, морковь, лук).

Матвиенко призвала в условиях санкций не допустить роста цен на продовольствие и лекарства

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