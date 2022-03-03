Названы импортные продукты, которые оказались в зоне риска из-за санкций

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В зоне риска из-за санкций оказались продукты, которые Россия у себя не выращивает. В частности, это кофе, чай, какао и цитрусовые, сообщает "Российская газета".

При этом страны, доставляющие эти продукты в Россию, пока не вводили санкций. Также не прекратились поставки рыбы и алкоголя из Европы. Однако, как считают эксперты, колебания курса рубля и сложности в логистике заставят импортеров перестраивать работу.

Глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отметил, что с поставками говядины в Россию нет сложностей, а свинины и птицы в стране достаточно своей. При этом для стабилизации цен правительство обнулило пошлины на импорт говядины и свинины.

Ранее стало известно, что крупнейшая компания – производитель алкоголя Diageo приостановила поставки своей продукции на российский и украинский рынки. Компании принадлежат известные алкогольные бренды Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff, Captain Morgan, Baileys и другие.

