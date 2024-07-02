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02 июля, 22:30

Экономика

В Московской торгово-промышленной палате обсудили будущее мировой экономики

В Московской торгово-промышленной палате обсудили будущее мировой экономики

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В Московской торгово-промышленной палате за круглым столом обсудили будущее мировой экономики в свете современных геополитических потрясений. Там прошла Генеральная Ассамблея Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa).

Организация создана более 20 лет назад и оказывает поддержку компаниям-соотечественникам, которые работают в РФ или планируют это сделать. Помимо обсуждения глобальных проблем, на встрече назначили новых членов руководящего состава и обсудили текущие вопросы ассоциации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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