Центр "Малый бизнес Москвы" рассказал о мерах поддержки предпринимателей

В столице можно получить субсидии через центр "Малый бизнес Москвы". Город предоставляет начинающим предпринимателям широкий выбор мер поддержки, среди них – субсидии, льготные кредиты, консультации и образовательные услуги.

В Москве зарегистрирован почти миллион предпринимателей, и более 40% из них – женщины. По данным статистики, большинство совмещает работу с воспитанием детей, а некоторые начинают свое дело после появления ребенка.

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