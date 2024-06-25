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25 июня, 07:30

Экономика

Центр "Малый бизнес Москвы" рассказал о мерах поддержки предпринимателей

Центр "Малый бизнес Москвы" рассказал о мерах поддержки предпринимателей

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В столице можно получить субсидии через центр "Малый бизнес Москвы". Город предоставляет начинающим предпринимателям широкий выбор мер поддержки, среди них – субсидии, льготные кредиты, консультации и образовательные услуги.

В Москве зарегистрирован почти миллион предпринимателей, и более 40% из них – женщины. По данным статистики, большинство совмещает работу с воспитанием детей, а некоторые начинают свое дело после появления ребенка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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