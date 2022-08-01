Новости последнего часа: ЦБ продлил ограничения на снятие наличных в иностранной валюте

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях к этой минуте. Банк России продлил ограничения на снятие наличных в иностранной валюте до 9 марта 2023 года.

В Кремле назвали необоснованными требования Косова, Москва поддерживает Сербию, заявил Дмитрий Песков.

Бесплатные тренинги для москвичей пройдут в центре занятости "Моя работа" в августе. Об этом сообщил руководитель центра.