Эксперты объяснили причины снижения ЦБ РФ ключевой ставки сильнее ожидаемого

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Некомфортный курс евро и доллара по отношению к рублю оказал влияние на решение Банка России снизить ключевую ставку на 150 базисных пунктов вместо ожидаемых 50, заявил кандидат экономических наук Владимир Григорьев.
"Бюджет недополучает доходы за счет того, что экспортеры, которые продают валютную выручку, продают ее дешевле, чем это предполагалось. Соответственно, доходы государства меньше. Снижение ключевой ставки приводит к снижению доходности финансовых инструментов в рублях, например депозитов, ценных бумаг, и, соответственно, к перетеканию – к тому, что часть денег перетечет на валютный рынок, поднимет курс иностранной валюты и снизит курс рубля", – сообщил он в беседе с "Лентой.ру".
По словам Григорьева, федеральный бюджет рассчитывался исходя из курса в 72–73 рубля за доллар.
На снижение ключевой ставки также повлияла необходимость в более дешевых кредитах.
В свою очередь, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист отметил, что более сильное снижение ключевой ставки в настоящее время даст возможность помочь экономике, а также снизит необходимость в более резких шагах в будущем.
По словам эксперта, уровень инфляции позволяет пойти на такие меры. При этом Центробанк продолжит дальнейшее снижение ключевой ставки, только более плавными темпами.
Жорнист не исключил ставку на уровне 7,5% годовых к концу текущего года.
Ранее Банк России снизил ключевую ставку на 150 базисных пунктов, с 9,5 до 8% годовых. Сообщалось, что ЦБ будет оценивать дальнейшую перспективу снижения ставки во втором полугодии текущего года.
При этом, отмечалось, что решения будут приниматься исходя из фактической и ожидаемой динамики инфляции, процесса структурной перестройки экономики и оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Банк России понизил ключевую ставку до 8% годовых
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