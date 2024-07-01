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01 июля, 09:45

Экономика

В Москве прибыль средних и крупных компаний превысила 2,6 трлн рублей в I квартале

В Москве прибыль средних и крупных компаний превысила 2,6 трлн рублей в I квартале

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Более 9 тысяч столичных средних и крупных компаний получили прибыль в первом квартале 2024 года. Это почти 70% от общего числа организаций бизнеса.

Совокупный доход таких предприятий составил 2,6 триллиона рублей. При этом стремительный рост показали компании, которые ведут научную деятельность, а также функционируют в сфере культуры и спорта.

Что помогает бизнесу развиваться и сколько денег поступает в городской бюджет – в эфире телеканала Москва 24.

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